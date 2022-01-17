«جينيتك» تستعرض مزايا منصتها الأمنية الموحدة

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «جينيتك»، الشركة العالمية الرائدة في توفير الحلول المتخصصة في مجال الأمن والسلامة العامة واستقصاء بيانات الأعمال، عن مشاركتها في فعاليات معرض «إنترسِك» السنوي الرائد في مجال الأمن والسلامة والحماية من الحرائق، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، ويمثل منصة موحدة للمراقبة بالفيديو والتحكم في الوصول والتعرف على أرقام لوحات السيارات، وصمم هذا الحل الموحد ليتيح جمع كافة البيانات الأمنية بما يسمح باعتماد سياسات الأمان والمراقبة وإجراء التحقيقات بسهولة.

وتعتزم «جينيتك» عرض مجموعة من الحلول المميزة خلال مشاركتها ضمن فعاليات معرض «إنترسِك»، ومن بين هذه الحلول «نظام جيتيك لمراقبة المهام»، وهو نظام مخصص لإدارة القرارات يساعد المستخدم على فهم الأحداث الجارية، وتحديد أفضل مسار للعمل.

يعمل النظام على تبسيط وتنسيق الاستجابة بين مختلف الأطراف المعنية، بما يسهم في تسريع آلية التعامل مع الحوادث، إضافة إلى نظام «Genetec Clear ID»، ويعمل نظام إدارة الوصول والهوية المادية للخدمة الذاتية على تعزيز سياسات الأمن الخاصة بالمستخدم مع تحسين آلية تدفق الأشخاص إلى داخل المؤسسات. ويتكامل هذا النظام القائم على التقنيات السحابية مع نظام التحكم في الوصول «Synergis» من جيتيك، ويمكن نشر النظام بسرعة وسهولة.

وهناك نظام مراقبة المناطق الأمنية المقيدة «RSA»، ويجمع النظام بين عدد من أجهزة الكشف والتتبع ضمن لوحة مرئية واحدة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز