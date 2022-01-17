«إيتون» تعرض حزمة واسعة من حلول الأمن والسلامة

المصدر: دبي - البيان

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تعتزم «إيتون»، الشركة العالمية الرائدة والمتخصصة في حلول إدارة الطاقة، عرض حزمة واسعة من منتجات وحلول الأمن والسلامة (Life Safety) المتكاملة ضمن مشاركتها في معرض «إنترسِك 2022»، أكبر معرض متخصص في حلول الأمن والسلامة، وأدوات الوقاية من الحرائق، والذي يقام في «مركز دبي التجاري العالمي» حيث ستوجد «إيتون» في المنصة «سي 27» ضمن القاعة 5. كما ستطرح الشركة في هذه المشاركة حزمتها الجديدة من أجهزة الإنذار والإشارة، المصممة بهدف تقديم المساعدة على عمليات الكشف والإبلاغ والإخلاء وتأمين الحماية ضد مجموعة واسعة من التهديدات التي نتعرض لها في وقتنا الراهن، وضمن البيئات الأكثر تعقيداً وتحدياً التي نعيش في كنفها هذه الأيام.

يُعد «إنترسِك» أكبر معرض دولي للأمن والسلامة والحماية من الحرائق، والذي يعقد سنوياً ليجمع المبتكرين وذوي الاختصاص وجميع الأطراف المعنية جنباً إلى جنب الجهات الحكومية لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات استعداداً لمواجهة التحديات المستقبلية. وفي دورته الثالثة والعشرين يستضيف المعرض أكثر من 1100 عارض من أكثر من 56 دولة عبر سبعة أقسام مختلفة للمنتجات، كما يتيح المعرض لآلاف الاختصاصيين في قطاع الأمن والسلامة إجراء مناقشات حيوية وتبادل وجهات النظر بحضور جسدي مباشر عبر بيئة حيوية وتفاعلية.

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