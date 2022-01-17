عبد الله بن زايد ورئيس أرمينيا يبحثان قضايا إقليمية ودولية

المصدر: أبوظبي- وام

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التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أرمين ساركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا، حيث بحث الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تطورات جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وسبل دعم الجهود العالمية المبذولة لاحتواء تداعياتها على مختلف المستويات.

ونقل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان - خلال اللقاء الذي عقد في قصر الإمارات بأبوظبي - تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم لجمهورية أرمينيا الصديقة، بالتقدم والازدهار.

من جهته، حمّل رئيس جمهورية أرمينيا، سموه، تحياته إلى القيادة الرشيدة للدولة، وتمنياته للإمارات، بدوام الازدهار والنماء.

جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا، وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.

حضر اللقاء، معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي.

علاقات أخوية

من جهة أخرى، استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة وزير خارجية الجزائر.

وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في قصر الإمارات بأبوظبي - بحث العلاقات الأخوية، والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية الجزائر، وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين وشعبيهما.

كما ناقش سموه ووزير الخارجية الجزائري، الأوضاع في المنطقة، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، الجهود العالمية المبذولة لاحتواء تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد، والمضي قدماً في مسار التعافي من آثارها على مختلف الأصعدة.

واستعرضا أيضاً مشاركة الجمهورية الجزائرية الشقيقة في إكسبو 2020 دبي، الذي تنظمه دولة الإمارات، وأهمية هذا الحدث العالمي البارز، في تعزيز التعاون المشترك بين الدول المشاركة.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، برمطان لعمامرة، مؤكداً على العلاقات الأخوية المتميزة، التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والحرص على تعزيزها، وتطوير أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات.

حضر اللقاء فارس المزروعي المستشار في وزارة شؤون الرئاسة.

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