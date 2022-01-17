16 مليون درهم مشاريع زيادة الرقعة الخضراء في عجمان 2021

المصدر: عجمان ـ أسامة أحمد

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أنجزت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، مشاريع زراعية جديدة لزيادة الرقعة الخضراء والساحات الشعبية والحدائق العامة وبلغ تكلفة المشاريع التي أنجزت خلال العام الماضي، 16 مليون درهم، بهدف إيجاد متنفسات للسكان في ظل التطور العمراني الذي تشهده الإمارة والعمل على تجميل الشوارع الرئيسية بالزهور والشجيرات وإنشاء شبكات حديثة للري بواسطة المياه المعالجة، كما تم إنجاز حديقة السعادة بمنطقة الجرف.







سعادة المجتمع



وقال المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة، لـ«البيان» تحرص البلدية بناء على توجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الدائرة بأهمية زيادة الرقعة الخضراء سنوياً وتنفيذ مشاريع حدائق عامة في الأحياء السكنية لتوفير متنزهات للسكان، لافتاً بأنه تم خلال العام الماضي تنفيذ مشاريع زراعية جديدة بتكلفة 16 مليون درهم.







حديقة الجرف



وأبرز المشاريع الجديدة إنشاء حديقة سكنية بمساحة 5 آلاف متر مربع بمنطقة الجرف مع الممرات ومواقف السيارات والجلسات وكراسي وإضاءة بالطاقة الشمسية ونظام ري أوتوماتيكي بالمياه المعالجة للصرف الصحي وألعاب أطفال وألعاب ذوي الهمم والمظلات وأطلق على الحديقة اسم «حديقة السعادة» وذلك تأكيداً على اهتمام الدائرة إسعاد المجتمع.



وأنجزت الدائرة مشروع حديقة سكنية بمساحة 10 آلاف متر مربع بمنطقة النعيمية مع الممرات ومواقف السيارات وجلسات وكراسي وإضاءة ونظام ري حديث وألعاب أطفال ومبنى خدمات صحية والمظلات.







5 حدائق



كما بدأ العمل في مشروع إنشاء عدد 5 حدائق سكنية جديدة بمناطق الحليو والجرف والرقايب والروضة بمساحات مختلفة تشمل أعمال الزراعة مع الممرات ومواقف السيارات والجلسات وكراسي وإضاءة بالطاقة الشمسية ونظام ري حديث وألعاب، حيث تم البدء بالعمل وينتهى المشروع بشهر مايو المقبل، والانتهاء من مشروع إنشاء ممر للركض بحديقة الجرف بطول 750 متراً مربعاً وتجميل وزراعة جوانب الممر.







زراعة تجميلية



وذكر الحوسني بأن الدائرة أنجزت مشروع تجميل شارع الشيخ زايد بطول 5 كيلومترات وإنشاء نظام ري حديث وزراعة 1300 شجرة وزراعات تجميلية من شجيرات ومغطيات وزهور لمساحة 70 ألف متر مربع، وإنجاز مشروع ممشى قاعة «البيت المتوحد»، حيث تم زراعة جوانب الممشى الرياضي للأفراد والدراجات وزراعته بالمسطحات الخضراء والأشجار.



وأشار بأنه تم الانتهاء من أعمال مشروع تطوير الزراعة شارع الشيخ راشد بن سعيد، حيث تم إعادة تجميل الجزيرة الوسطية وإنشاء نظام ري حديث بمساحة 25 ألف متر مربع، إضافة إلى إنجاز مشروع ري زراعة شارعي بدر وشارع الشيخ راشد بن عبد العزيز، حيث تم إعادة تجميل الجزيرة الوسطية للشارعين وإنشاء نظام ري حديث بالمياه المعالجة بمساحة 15 ألف متر مربع.

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