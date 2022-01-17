«وام» تبحث التعاون الإعلامي مع كولومبيا

المصدر: بوغوتا- وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث وفد من وكالة أنباء الإمارات «وام» سبل تعزيز التعاون مع عدد من المؤسسات الإعلامية في كولومبيا، بالإضافة إلى مشاركتها في الكونجرس العالمي للإعلام، الذي تستضيفه أبوظبي شهر نوفمبر المقبل.



جاء ذلك خلال الزيارة، التي قام بها وفد «وام»، برئاسة محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات إلى جمهورية كولومبيا، في إطار جهود الوكالة لبناء علاقات تعاون مثمرة وشراكات مستدامة مع المؤسسات الإعلامية العالمية. وقد زار الوفد مقر مجلة سيمانا وبحث معها سبل تعزيز التعاون المشترك، وأفضل الوسائل لنشر مواضيع تهم جمهورها في كولومبيا. كما عقد الوفد اجتماعاً مع وكالة أنباء كولبرنسا «News agency Colprensa» واستعرض الفرص المتاحة لتعزيز العلاقات بين الجانبين .



كما زار الوفد مقر صحيفة «إلتيمبو» وتم مناقشة سبل تفعيل مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها العام الماضي مع الصحيفة. وزار وفد وكالة أنباء الإمارات مقر شبكة تلفزيون كاراكول Caracol .

وتعرف الوفد خلال زيارته إلى مقر إذاعة بلو- Blu Radio على منظومة العمل في الإذاعة وسبل تعزيز التعاون الإعلامي بين الجانبين.

وزار الوفد مقر صحيفة إلإسبيكتادور واختتم بزيارة مقر تحالف أمريكا اللاتينية للمعلومات «AIL».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز