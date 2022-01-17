حملة لرفع الوعي بإجراءات سلامة الأطفال في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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تحت شعار «لنستمتع بشتاء آمن»، أطلقت إدارة سلامة الطفل في الشارقة، حملة توعية تخاطب فيها المجتمع المحلي عامة وأولياء الأمور خاصة، لرفع الوعي بإجراءات سلامة الأطفال خلال الرحلات الشتوية والنزهات الخارجية، وذلك عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. وتسعى الحملة إلى التأكيد على أهمية الوعي بالمخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال خارج المنزل وأثناء تواجدهم في المركبات وخلال الرحلات وفي أماكن التنزه، والإرشادات الواجب اتباعها لتجنب هذه المخاطر، كما تتطلع إلى تعزيز حجم التواصل والجهد المشترك بين إدارة سلامة الطفل والمجتمع المحلي، لتحقيق تطلعاتها في تنشئة جيل يتمتع بالسلامة الجسديّة والنفسية في كنف أسرة متماسكة.

وفي إطار حملتها، أطلقت إدارة سلامة الطفل، عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات «إرشادات السلامة في الرحلات الشتوية»، الذي يقدم تحذيراً من الممارسات الخاطئة للأطفال في المركبات، ويعرض إرشادات السلامة في الرحلات «البرية والبحرية»، بطريقة سلسة وسهلة . وعملت إدارة سلامة الطفل ضمن حملتها للتوعية على إنتاج فيديوهات توعية تبث على قنوات التواصل الاجتماعي المتنوعة، حيث تقدم للمشاهد معلومات عن وسائل الحماية المطلوبة والممارسات الواجب تجنبها، وطرق تعزيز السلامة العامة من خلال الوسائل التوضيحية المعززة بالصورة.

وقالت هنادي اليافعي، مديرة إدارة سلامة الطفل: في ظل الأجواء المناسبة التي ننعم بها هذا الوقت مع العام، وإقبال العائلات على قضاء أوقات خارج البيت في رحلات بحرية أو برية، تتزايد الحاجة لرفع الوعي المجتمعي بآليات وإرشادات حماية الأطفال من المخاطر، لهذا تأتي حملتنا للتوعية بهذه المناسبة.

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