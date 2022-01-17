437 مكالمة تستقبلها «الشارقة الخيرية» يومياً

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبل مركز الاتصال بجمعية الشارقة الخيرية 68122 مكالمة هاتفية خلال النصف الثاني من العام الماضي، بمعدل 437 مكالمة يومياً على مدار 12 ساعة عمل متواصلة يتم من خلالها التجاوب بشكل فوري مع جميع استفسارات الجمهور من مقدمي طلبات المساعدات، وكذلك الاستفسارات المتعلقة بالمستندات المطلوبة وشروط تقديم طلبات المساعدات وجميع ما يتعلق بملفات المساعدات، بما يفتح المجال أمام المستحقين لمعرفة كافة التفاصيل ليتسنى لهم توفير ما يتطلبه ملف المساعدة، وكذلك التواصل مع جمهور المتبرعين والرد على كافة الاستفسارات الأخرى المتعلقة بعمل الجمعية.

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