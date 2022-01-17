20 مليوناً إنفاق «منار الإيمان» على 67648 مستفيداً

المصدر: عجمان- البيان

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أعلنت مؤسسة منار الإيمان الخيرية، أنها أنفقت ما يقارب 20 مليون درهم، استفاد منها 67648 حالة خلال العام الماضي، مشيرة إلى أنها حققت زيادة واضحة في حجم الإنفاق، وعدد المستفيدين من الأسر المتعففة، وذوي الدخل المحدود والأيتام والأرامل، وغيرهم من الفئات المستحقة.



وأكد ناصر بن علي الجنيبي، المدير التنفيذي لمؤسسة منار الإيمان الخيرية، أن إنفاق المؤسسة وأداءها تطور بشكل نوعي في السنوات الأخيرة، من حيث الأداء، وحجم الإنفاق، وعدد المستفيدين، رغم تحديات جائحة «كوفيد 19»، منوهاً بجهود المحسنين والمتبرعين، ودعمهم الدائم والسخي للمؤسسة.



وأشار إلى أنه وفقاً لنتائج التقرير المالي السنوي، حظي الطلاب بأولوية في مشاريع وبرامج المؤسسة، حيث استفاد من مساعدتها ومبادراتها الإنسانية، أكثر من 2,895 طالباً وطالبة، ممن يتلقون تعليمهم ضمن مدارس منار الإيمان الخيرية الخاصة التابعة للمؤسسة، من بينهم 175 طالباً وطالبة من الأيتام.

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