«البيان» تستمر بتحقيق الصدارة في 2021

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق موقع صحيفة «البيان»، صدارة المواقع الإخبارية في دولة الإمارات في عام 2021، كذلك اعتبر الموقع الإماراتي الأول من حيث المتابعة في الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وأشار تقرير شركة «نراتيف» للأبحاث والإحصاءات، إلى تصدر «البيان» في مختلف المؤشرات، بما في ذلك عدد زوار الموقع، وعدد الزيارات للموقع، وعدد المواد المقروءة في الموقع.



وفصّل التقرير، الذي تعده «نراتيف» سنوياً، ويقيّم نتائج الأداء خلال الشهور الـ 12 من السنة، أن «البيان» انتزعت لقب الصدارة على مدى شهور السنة كافة.



كذلك حلّت «البيان» في المرتبة الثانية، عربياً، مقارنة بكافة الصحف والمواقع على مستوى الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محققة نمواً تصاعدياً في هذه المؤشرات، مقارنة مع العام الماضي.







مؤشرات التميّز



وبلغ عدد زوار موقع «البيان» بنهاية 2021 من الإمارات، ما يقارب 11 مليون زائر، بفارق 1.7 مليون زائر عن أقرب المنافسين، بينما بلغ العدد الإجمالي للزوار من مختلف دول العالم، 72.2 مليون زائر، قاموا بعدد زيارات وصل إلى 237.2 مليوناً، وتصفحوا 327 مليون مادة صحافية.



بينما حققت منصات التواصل الاجتماعي ما يقارب 401.3 مليون انطباع، بواقع 80 مليون مشاهدة وتفاعل، توزعت بين 35.233 مليوناً للتفاعل، و44.421 مليوناً للمشاهدة، وزاد عدد المتابعين بنسبة 38 % عن العام الماضي.



وكعادتها، تصدرت «البيان» أيضاً على محرك البحث العالمي «غوغل»، بالنسبة إلى المواد المنشورة المتنوعة، والبحث عن موضوعات محددة، حيث ظهر محتوى «البيان» على «غوغل» 3.9 مليارات مرة، وبلغ عدد زيارات الموقع القادمة من مختلف منصات «غوغل» 199 مليوناً.



وكان للمحتوى الذي تنشره «البيان» عن الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي»، أثر بالغ على النتائج، إذ نشرت «البيان» خلال الشهور الثلاثة الأولى من الحدث، 4800 مادة صحافية، توزعت بين أخبار وتقارير وفيديوهات منوعة، حصدت ما مجموعه 75.6 مليون تفاعل.







عام الإنجازات



وقالت منى بو سمرة رئيس التحرير المسؤول: «كان عاماً زاخراً بالإنجازات لـ «البيان»، عكسته أرقام النمو وتحقيق الصدارة. إذ إننا، وكعادتنا في اتباع نهج قادتنا، وفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وضعنا، طوال العام، كل خططنا واستراتيجياتنا في خدمة «مبادئ الخمسين»، وتعزيز أركان الاتحاد.





هذه المؤشرات تعكس حجم الثقة الراسخة التي يكنّها الجمهور تجاه «البيان»، بوصفها مصدراً دقيقاً ووافياً للأخبار والمعلومات عن الإمارات والمنطقة والعالم، وهو النهج، الذي لطالما سرنا عليه، واضعين احتياجات متابعينا ومتطلباتهم في الأولوية».



وأضافت: «أطلقنا حملات في مناسبات عدة على مدار السنة، لمحتوى متخصص وثري، وصل إلى كافة أطياف المجتمع.. عقدنا شراكات إعلامية وطنية، رسخت وظيفة الإعلام الوطني في عكس الصورة المضيئة للوطن.. وأنهينا العام بالتأكيد على إيماننا الراسخ بقدرات شباب الوطن، ودورنا في احتضان طموحهم وتحفيزهم، وتهيئتهم لمهامهم القيادية في المشاركة بصنع المستقبل».







باتجاه المستقبل المزدهر



وقالت بو سمرة: «لا يتسع المجال لسرد كل المبادرات والمشاريع التي أطلقتها «البيان» في العام الماضي، وكل لها أثر كبير في الوصول إلى شريحة أكبر من المتابعين، على مستوى الدولة وفي الخارج، وأيضاً تعزيز التفاعل مع فئات الشباب والمرأة، ومع المدار العربي بشكل خاص، إلا أنها كانت بمجملها مبادرات واكبت خطط الدولة، وعكست عام التعافي والإنجاز، وبيّنت أطر المستقبل المزدهر. لقد لامسنا موضوعات حيوية، مثل الصحة النفسية وأهميتها، وخضنا في إظهار مجتمع التشارك والفرص الاقتصادية، وخصصنا منصاتنا لسرد جزء من تاريخ المثابرة والنجاح لشخصيات وطنية، لعبت دوراً كبيراً في تقدم بلادنا، كذلك كنا، بشكل موازٍ، مجدّدين ومواكبين لجيل الشباب، عبر الوجود النوعي والمستدام على المنصات التي تهمهم، وقمنا بتصميم محتوى خاص، يحاكي ذائقتهم وتوجهاتهم».







ابتكار وتخطيط



وتحدثت بو سمرة عن عامل هام ساهم في تصدر «البيان»، وهو الحملة المستمرة والمواكبة، التي أطلقتها الصحيفة لمواكبة حدث «إكسبو 2020 دبي»: «أن نحقق أكثر من 75 مليون تفاعل على الموقع والمنصات، للمحتوى الخاص بإكسبو خلال الشهور الثلاثة الأولى من انطلاقة الحدث، فهذا لم يأتِ من فراغ، وإنما من جهد كبير على مدى شهور طويلة، من وضع الخطط والابتكار، وتصميم المنتجات الصحافية اللحظية واليومية والأسبوعية المواكبة، وبتضافر جهود فرق عمل من كافة التخصصات. لقد أثبتت «البيان»، قدرتها على مواكبة هذا الحدث العالمي، بل باتت مرجعاً موثوقاً لكل الراغبين في متابعة مجرياته أولاً بأول».



يذكر أن الصحيفة تتحضر للإعلان عن توجهات جديدة مواكبة للمستقبل، سيتم الإفصاح عنها قريباً، تتضمن تجديداً جذرياً على مستوى مفهوم المادة الصحافية وشكلها وعلاقتها بالمتلقي، بالانسجام مع التوجهات الوطنية لدبي والإمارات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز