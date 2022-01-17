إقبال كبير على فحص وتطعيم كورونا في «البيت متوحد» بعجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

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شهدت المراكز فحص كورونا ومراكز التطعيم في عجمان للأسبوع الثاني على التوالي إقبالاً كبيراً من الجمهور الراغبين بإجراء اختبار الكشف عن «كورونا»، وكذا الحصول على الجرعة الداعمة للقاح «كوفيد 19»، وشهد مركز البيت المتوحد يوم أمس توافد أعداد غفيرة لإجراء فحوصات كورونا. ويأتي الإقبال الكبير نتيجة تحديث الإجراءات الاحترازية للوقاية من «كورونا» لدى مختلف الجهات. وتعمل بعض المراكز من الـ 8 صباحاً إلى الـ 10 مساءً وأخرى تعمل حتى منتصف الليل، إضافة إلى توفر الفحص في المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة.





ازدياد الجمهور





وقال حمد تريم الشامسي، مدير المكتب التمثيلي لوزارة الصحة في عجمان لـ«البيان»: تشهد قاعة البيت المتوحد توافد أعداد كبيرة من الجمهور الراغبين لإجراء فحوصات كورونا، والحصول على الجرعة الداعمة من لقاح «كوفيد 19»، وأرجع الزيادة الكبيرة بسبب تحديث الإجراءات الوقاية الخاصة بكورونا. وطالب الجمهور بعدم الذهاب فقط إلى مركز قاعة البيت المتوحد، مشيراً إلى وجود العديد من المراكز الخاصة بفحوصات كورونا والموزعة في جميع مناطق الإمارة، ومنها خيمة قرب كورنيش عجمان، وأخرى قرب سوق السمك، كما يوجد مركز في أرض المهرجان وفي جامعة عجمان، وأكد عمل جميع هذه المراكز للحيلولة من عدم الازدحام وبغرض راحة الجمهور.





وشدد على أهمية ارتفاع وعي الجمهور لحماية أنفسهم وصحة المجتمع، وبين أن على المراجعين مراعاة إجراء الفحوصات في أوقات مختلفة لتفادي التجمهر، لافتاً بأن الطوابير الخارجية ترجع لعدم السماح بدخول أعداد كبيرة دفعة واحدة داخل القاعة بهدف تحقيق التباعد وحماية صحة العاملين والمتعاملين.

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