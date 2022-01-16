تبرعات مبادرة "لنجعل شتاءهم أدفأ" تتجاوز 8 ملايين دولار

المصدر: وام والبيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجلت مبادرة "لنجعل شتاءهم أدفأ" في يومها العاشر إجمالي تبرعات تجاوزت 8 ملايين دولار، تستفيد منها أكثر من 80 ألف عائلة في حين بلغ إجمالي المتبرعين أكثر من 131 ألف متبرع.

وتستمر المبادرة التي أطلقتها حملة "أجمل شتاء في العالم" بالتعاون مع "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" و"المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" و"الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام"، بهدف دعم الأسر اللاجئة والنازحة والأقل حظاً في الوطن العربي وأفريقيا في تلقي التبرعات من خلال بث حي يقدمه اليوتيوبر حسن سليمان الشهير بـ"أبوفلة" من وسط مدينة دبي حتى تحقيق هدفها بجمع 10 ملايين دولار لصالح 100,000 عائلة تعاني برد الشتاء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز