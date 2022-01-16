«كهرباء الشارقة» تنجز مشروع تمديد شبكة المياه في المورده 3 بضاحية السيوح

المصدر: الشارقة – البيان

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كشفت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن الانتهاء من تنفيذ شبكة المياه العذبة في منطقة الموردة 3 بضاحية السيوح بالكامل بتكلفة إجمالية بلغت 7.583.337 درهماً شاملة قيمة الأعمال والمواد، وتجاوز طول الشبكة 23.8 كم بأقطار تتراوح ما بين 100 ملم و300 ملم، وباستخدام أنابيب مطابقة لأحدث المواصفات العالمية، والتي تحافظ على البيئة. وتم توصيل خدمة المياه بنسبة 100% لجميع المتعاملين الذين استكملوا إجراءات التوصيل حسب الأنظمة المتبعة في الهيئة.

وأوضح المهندس فيصل السركال مدير إدارة المياه بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن الهيئة تواصل جهودها لتعزيز وتقوية شبكات نقل وتوزيع المياه في كل مناطق إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن مشروعات شبكات المياه الجديدة تأتي ضمن خطط الهيئة ومشروعاتها لتوفير إمدادات المياه في إمارة الشارقة وتحقيق التنمية الشاملة في كل القطاعات.

خطة

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على إعداد خطة استراتيجية لضمان تطوير كل قطاعات عملها وبالاعتماد على أحدث التكنولوجيا وعلى الكوادر الوطنية المتخصصة، وذلك بالتزامن مع الطفرة الاقتصادية والصناعية والحضارية الهائلة التي تشهدها إمارة الشارقة بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.

وأضاف إنه يجري العمل حالياً في 15 مشروعاً لإدارة المياه، منها شبكات توزيع جديدة كما في المورده 3 و4 ومنها خطوط رئيسية ناقلة مثل خط (الرحمانية - العزرة)، ومنها استبدال الشبكات القديمة بأخرى جديدة مثل (الغافية – الصبخة – القادسية – اليرموك – سمنان).

مواصفات

وأكد أن الهيئة تتبع أحدث المواصفات الفنية في استخدام الأنابيب الخاصة بشبكة المياه والمصنوعة من مادة GRE وهي مادة مقواة بألياف زجاجية مطابقة لأحدث المواصفات العالمية والشروط الصحية المتبعة في أنابيب نقل المياه العذبة.

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