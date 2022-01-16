غداً .. سقوط أمطار على فترات متباعدة في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبرا وغائما جزئيا إلى غائم أحياناً خاصة على بعض المناطق الشمالية والشرقية والبحر مع فرصة سقوط أمطار على فترات متباعدة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والاتربة خاصة مع السحب.

حركة الرياح: جنوبية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الموج في الخليج العربي مضطرب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:12 والمد الثاني عند الساعة 02:45 والجزر الأول عند الساعة 19:52 والجزر الثاني عند الساعة 06:44.

وفي بحر عمان الموج متوسط إلى مضطرب مع السحب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:36 والمد الثاني عند الساعة 22:34 والجزر الاول عند الساعة 15:36 والجزر الثاني عند الساعة 04:19 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 19 75 30

دبي 24 20 70 30

الشارقة 23 19 75 35

عجمان 23 19 75 35

أم القيوين 22 17 75 30

رأس الخيمة 23 19 80 35

الفجيرة 23 21 85 40

العين 24 18 65 35

ليوا 27 16 75 40

الرويس 25 19 75 40

السلع 26 20 75 30

دلما 23 21 75 40

طنب الكبرى 24 20 80 40

طنب الصغرى 24 20 80 40

أبو موسى 24 20 80 45

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