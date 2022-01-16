استمرار هطول أمطار الخير على أغلب مناطق الدولة حتى الأربعاء

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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تشهد أغلب مناطق الدولة اليوم سقوط أمطار مختلفة الشدة تتراوح بين المتوسطة والغزيرة والخفيفة، مصحوبة برياح نشطة قوية وصلت سرعتها أحيانا بين 50 ـ 60 كم/س خاصة مع وجود السحب، أدت إلى إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق، كما أدت إلى اضطراب البحر وارتفاع الأمواج في الخليج العربي وبحر عمان.

وأرجع المركز الوطني للأرصاد حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها الدولة من السبت إلى الأربعاء إلى وجود امتداد منخفض جوي قادم من البحر الأحمر عمل على زيادة الرطوبة السطحية وبخار الماء المصحوب بكتلة هوائية باردة تسببت في تكاثر السحب الركامية الممطرة على مراحل ما أدى إلى هطول الأمطار وتسارع الرياح.

وسقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة اكسبو ومرغم وشارع المطار وعلى مطاري دبي الدولي وآل مكتوم والمنهاد في دبي، وأم القيوين وما حولها وكانت متوسطة إلى غزيرة على مطار العين والسلامات والمقام والشعبية وناهل ومساكن والبدع والشويب وبوحصا والجيمي والهيلي والخزنة في العين، وعلى كلباء بالشارقة وكانت متوسطة على منطقة المشرف والحمرا وجبل الظنة والمرفأ وبو النظرة ومدينة زايد وطريف والسلع بمنطقة الظفرة، كما سقطت أمطار متوسطة إلى غزيرة على مطار أبوظبي الدولي ومطار البطين في أبوظبي وعلى طريق الهير ـ الفقع ومطار الفجيرة.

وسقطت أمطار خفيفة ومتوسطة على الشوامخ في أبو ظبي وما حولها وطريق أبوظبي ـ العين، كما شهدت بعض الجزر سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة خاصة على جزيرة دلما وصير بني ياس، وكانت غزيرة على شارع الشيخ خليفة بن زايد الدولي من الرويس إلى السلع بمنطقة الظفرة، فيما أدى سقوط الأمطار الغزيرة إلى جريان وادي كدره وشعم وغليلة برأس الخيمة.

ودعت وزارة الداخلية قائدي السيارات إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في الأحوال الجوية غير المستقرة للوصول إلى وجهاتهم بسلامة وأمان، وحذر المركز الوطني من عدم ممارسة الرياضات البحرية أو الصيد خلال هذه الفترة نظرا لاضطراب البحر وارتفاع الأمواج، وكذلك تجنب المناطق المنخفضة نظرا لفترة هطول الأمطار واحتمالية جريان الأودية خاصة في المناطق الشمالية، وكذلك الانتباه أثناء القيادة لوجود الأتربة المثارة والأمطار التي تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية.

وسجلت اليوم أقل درجة حرارة على الدولة في جبل جيس برأس الخيمة بواقع 7.1 درجة مئوية عند الساعة الثالثة والربع بعد منتصف الليل.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار المتوسطة والغزيرة والخفيفة أحيانا يوم غد الاثنين مع بدء الموجة الثانية من السحب الركامية الممطرة على الدولة خاصة بعد ساعات الظهر وتستمر حتى يومي الثلاثاء والأربعاء وتتركز كميات الهطول على طول المناطق الساحلية للدولة وبعض المناطق الداخلية على فترات متفاوتة.

فيما يؤثر المنخفض الجوي على نشاط الرياح الجنوبية التي تتحول إلى قوية ونشطة قد تصل سرعتها إلى 60 كم/س، يوم الأربعاء يتغير اتجاه الرياح إلى شمالية غربية تعمل على خفض درجات الحرارة بصورة ملحوظة يمكن أن تصل إلى أقل من 6 درجات في بعض المناطق، ثم تقل السحب تدريجيا يوم الخميس وتعود الحالة الجوية إلى الاعتدال ويكون الطقس مائل للبرودة خاصة خلال ساعات الليل.

من جهة أخرى سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ «المركز الوطني للأرصاد» اليوم زلزال بقوة 5.0 درجة - ريختر في الخليج العربي عند الساعة 08:25 الموافق 16 يناير الجاري حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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