عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية الجزائر

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي رمطان لعمامرة وزير خارجية الجزائر.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في قصر الإمارات بأبوظبي - بحث العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية الجزائر وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين وشعبيهما.

كما ناقش سموه ومعالي وزير الخارجية الجزائري الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الجهود العالمية المبذولة لاحتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد والمضي قدما في مسار التعافي من آثارها على مختلف الأصعدة.

واستعرضا أيضا مشاركة الجمهورية الجزائرية الشقيقة في إكسبو 2020 دبي الذي تنظمه دولة الإمارات وأهمية هذا الحدث العالمي البارز في تعزيز التعاون المشترك بين الدول المشاركة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي رمطان لعمامرة مؤكدا على العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين والحرص على تعزيزها وتطوير أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات.

حضر اللقاء معالي فارس المزروعي المستشار في وزارة شؤون الرئاسة.

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