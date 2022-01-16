أمطار الخير تزين شتاء رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

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شهدت إمارة رأس الخيمة، اليوم، استمرار هطول الأمطار التي ترواحت بين الخفيفة والمتوسطة على مختلف مناطق الإمارة، مصحوبة بانخفاض كبير في درجات الحرارة، حيث سجلت قمة جبل جيس أقل درجة حرارة على مناطق الدولة بمعدل 7.1 درجات مئوية خلال الساعة الثالثة و15 دقيقة من صباح اليوم، بحسب المركز الوطني للارصاد، وما زالت السحب تغطي سماء الإمارة، ما يبشر بسقوط مزيد من أمطار الخير.

من جانبها دعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أفراد المجتمع إلى توخي الحيطة والحذر خلال قيادة المركبات، بناءً على تنبؤات المركز الوطني للأرصاد والحالة الجوية التي تشهدها مناطق رأس الخيمة، وما قد ينجم عنها من احتمالية ارتفاع أمواج البحر وسقوط أمطار ورياح متوسطة اعتباراً من اليوم وحتى اشعار آخر.

وأكدت شرطة رأس الخيمة، أهمية عدم ارتياد البحر في الوقت الحالي وتوخي الحيطة والحذر بين أفراد المجتمع بالابتعاد عن المباني قيد الإنشاء ومجاري الأودية الجبلية، حفاظاً على السلامة العامة.

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