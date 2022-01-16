انترسك ينطلق بمشاركة عالمية واسعة متخصصة في قطاعات الامن والسلامة

المصدر: دبي - شيرين فاروق

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلق صباح اليوم الحدث العالمي الرائد لخدمات الطوارئ والأمن والسلامة في العام 2022 " انترسك" في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة بين 16 إلى 18 يناير الجاري ويجمع بين قطاعات السلامة والأمن والحماية العالمية بأكملها تأكيدًا على دور الحدث الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويقام الحدث بمشاركة الجهات الرسمية الداعمة للمعرض والتي تضم شرطة دبي، والادارة العامة للدفاع المدني بدبي، ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا)، وبلدية دبي بالإضافة إلى شركاء حكوميين إضافيين.

ويعود إنترسك، ليوفر منصة عالمية تتضمن برنامجًا مبتكرًا وموسعًا لتوحيد جهود القادة الإقليميين والعالميين واستكشاف حلول مبتكرة للتحديات المتسارعة والمتزايدة التي تواجه قطاع الأمن. وتأتي المواضيع المتعلقة بالأمن السيبراني والتقنية ضمن قائمة أولويات مناقشات الحدث الذي يستضيف نخبة من القادة العالميين الذين يتحدثون للمرة الأولى في الإمارات والمنطقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز