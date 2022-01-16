عبدالله بن زايد يلتقي رئيس أرمينيا في أبوظبي

المصدر: وام

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التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي فخامة أرمين ساركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا.

ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان - خلال اللقاء الذي عقد في قصر الإمارات بأبوظبي - تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياتهم لجمهورية أرمينيا الصديقة التقدم والازدهار?.

من جهته حمل فخامة رئيس جمهورية أرمينيا سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياته لدولة الإمارات دوام الازدهار والنماء.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.

كما بحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد وسبل دعم الجهود العالمية المبذولة لاحتواء تداعياتها على مختلف المستويات.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء مشاركة جمهورية أرمينيا في إكسبو 2020 دبي الذي تنظمه دولة الإمارات ويوفر منصة عالمية من أجل تعزيز التعاون الدولي وبناء شركات مثمرة ومستدامة بين كافة الدول المشاركة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بفخامة أرمين ساركيسيان مؤكدا على العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا والحرص على تطوير مستويات التعاون المشترك في المجالات كافة بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين وشعبيهما.

حضر اللقاء معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي.

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