بالفيديو.. هطول أمطار الخير على دبي
هطلت اليوم الأحد أمطار متوسطة إلى خفيفة على مناطق متفرقة في دبي.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس على الإمارات، في الأيام المقبلة على النحو التالي:
هطول #أمطار_الخير على شارع #محمد_بن_زايد في #دبي https://t.co/JxulygaYq9#أمطار_الإمارات #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/BQj8L1g4mw— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 16, 2022
الأحد:
الطقس: مغبر وغائم جزئي إلى غائم على مناطق متفرقة يتخللها بعض السحب الركامية الممطرة خاصة على المناطق الشمالية والشرقية وبعض المناطق الساحلية والغربية.
الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.
حالة البحر: مضطرب في الخليج العبري ومتوسط إلى مضطرب في بحر عمان.
الإثنين:
الطقس: مغبر وغائم جزئي إلى غائم أحياناً خاصة على بعض المناطق الشمالية والشرقية والبحر مع فرصة سقوط أمطار على فترات متباعدة.
الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والاتربة خاصة مع السحب، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
حالة البحر: متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان
الثلاثاء:
الطقس: غائم جزئي إلى غائم أحياناً يتخللها بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار خاصة بعد الظهر على بعض المناطق الشمالية والشرقية وبعض المناطق الساحلية.
الرياح: جنوبية شرقية تتحول تدريجياً بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.
حالة البحر: مضطرب في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب في بحر عمان.
الأربعاء:
الطقس: غائم جزئي إلى غائم أحياناً خاصة على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية مع فرصة سقوط أمطار – انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
حالة البحر: مضطرب في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.
الخميس:
الطقس: غائم جزئي إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشمالية والشرقية .
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على البحر غرباً ، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
حالة البحر: مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان. بحر عمان