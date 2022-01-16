سالم القاسمي: الإمارات سخرت كل الجهود للارتقاء بأصحاب الهمم

المصدر: دبي - وام

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أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة أن دولة الإمارات سخرت جهوداً كبيرة على كل الصعد لدعم والارتقاء بمكانة وحقوق أصحاب الهمم على تخطي الصعاب ومواجهة التحديات التي تعوق قدراتهم على مواصلة حياتهم وتلبية احتياجاتهم بشكل طبيعي.



جاء ذلك خلاله افتتاح الشيخ سالم القاسمي ورعايته لمؤتمر «دور الإعلام في دعم أصحاب الهمم»، الذي نظمه مركز الإمارات الدولي لتأهيل وتدريب أصحاب الهمم في دبي بحضور الدكتور عبد السلام الزيودي رئيس المركز وحشد من خبراء الإعلام والأكاديميين ومسؤولي المنظمات الإنسانية والطبيعة وخبراء ذوي الإعاقة.



وأشاد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي بالإنجازات التي حققتها الإمارات في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة عبر تطبيق أفضل الممارسات الضامنة لتوفير الحياة الكريمة لأصحاب الهمم في جميع المجالات بما يسهل حياتهم إلى جانب منحهم الأولوية في التوظيف وضمان سبل العمل والمعيشة الكريمة، وبالإضافة إلى سن حكومة الإمارات لأفضل التشريعات المطبقة عالمياً والتي تعزز من حقوقهم وتنمي إسهاماتهم في تنمية ونهضة مجتمعهم.



وأكد رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة أن المؤسسات الإعلامية في الدولة لم تتأخر بدورها في دعم قضايا أصحاب الهمم بما يساهم في دعم قدراتهم ومساهمتهم في بناء المجتمع، مشيراً إلى دور الإعلام في دعم قضايا أصحاب الهمم.

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