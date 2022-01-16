«كهرباء دبي» تكرم 41 من مورديها في فئات متنوعة

المصدر: دبي - البيان

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كرّمت هيئة كهرباء ومياه دبي، في حفل افتراضي، 41 من مورديها في فئات الموردين الاستراتيجيين، والموردين الرئيسيين، والموردين الأساسيين، والموردين أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومستوفي متطلبات دمج وتمكين أصحاب الهمم.



وفي كلمته في حفل التكريم، أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة حرص الهيئة على تكريم شركائها من الموردين تقديراً لجهودهم في الالتزام بشروط التوريد وتوفير منتجات وخدمات وفق أفضل المواصفات العالمية ومعايير الجودة التي حددتها الهيئة، ما أسهم في تحقيق الهيئة العديد من النجاحات والإنجازات التي وضعتها في مصاف المؤسسات الخدمية الأكثر تميزاً على مستوى العالم.



وأضاف معالي الطاير: «يقول سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله: القطاع الخاص لاعب رئيس في تعزيز مسيرة التنمية وبناء مجتمعات أكثر ازدهاراً، ولطالما كان التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ركيزة مهمة في مسيرة تطور دبي التي رسخت مكانتها نموذجاً متميزاً يوفر المناخ الملائم والبيئة الداعمة للاستثمار. وبتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، نلتزم في الهيئة تسهيل ممارسة الأعمال ضمن بيئة محفزة تضمن فرصاً استثمارية واعدة لجميع الشركات والمؤسسات المتميزة.



والتزاماً بتوجيهات القيادة الرشيدة التي أطلقت مشاريع الخمسين لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وانسجاماً مع أهداف وثيقة الخمسين والمبادئ الثمانية لدبي والاستراتيجيات والخطط الحكومية ذات الصلة، نعمل على تمكين بيئة الأعمال وتسخير كل الإمكانات لتسهيل مزاولة الأنشطة الاستثمارية، كما نوفر جميع خدماتنا عبر القنوات الذكية والرقمية لضمان سهولة الوصول للخدمات وتكافؤ الفرص بالنسبة للموردين وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، إضافة إلى ذلك، نحرص على الاستماع إلى أفكار وملاحظات جميع شركائنا لتلبية متطلباتهم وتخطي توقعاتهم».



واختتم معالي الطاير بالقول: «نأمل أن تستمر شراكاتنا وتزدهر علاقات التعاون طويل الأمد بما يحقق فائدة جميع الأطراف وسعادة جميع المعنيين، وأدعوكم لمواصلة تميزكم والتزامكم أعلى المعايير والمواصفات لتعزيز تنافسيتكم والإسهام في تنافسية الهيئة وإمارة دبي. معاً، نسهم في خير ورفعة بلادنا وضمان مستقبل أكثر إشراقاً لأجيالنا القادمة».



وأشار الدكتور يوسف إبراهيم الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الهيئة حريصة على تعزيز التواصل مع شركائها من الموردين، وتكريم المتميزين منهم تقديراً لالتزامهم المعايير المعتمدة في الهيئة والتي تشمل مطابقة المواصفات، والالتزام بالوقت المحدد وكميات التوريد، وذلك وفق التقييم السنوي الشامل الذي تجريه الهيئة.



وقد أعرب الموردون الذين تم تكريمهم عن تقديرهم لهيئة كهرباء ومياه دبي لهذه اللفتة الطيبة، مؤكدين أن الهيئة توفر العديد من الفرص للموردين وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، وأنها حريصة على التواصل المستمر معهم للوقوف على احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم، كما أثنوا على توفير الهيئة جميع خدماتها عبر قنوات ذكية ورقمية ما يوفر وقتهم وجهدهم.



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