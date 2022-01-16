رئيس لجنة تأمين الفعاليات يتفقد موقع «حصن الاتحاد 8»

المصدر: دبي - وام

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تفقد اللواء عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، موقع فعالية «حصن الاتحاد 8»، والتي سوف تحتضنها إمارة دبي في مارس 2022.



جاء ذلك بحضور العميد سيف مهير المزروعي، نائب رئيس لجنة تأمين الفعاليات، والعقيد ركن سيف سليمان الغيثي، رئيس لجنة العرض العسكري من وزارة الدفاع، وعدد من أعضاء لجنة تأمين الفعاليات.



وناقش اللواء الغيثي مع الحضور الإجراءات الأمنية والتنظيمية لهذا العرض العسكري المشترك الذي تنظمه وزارة الدفاع بالتعاون مع الجهات الحكومية، وأبدى بعض الملاحظات المهمة لفرق العمل، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والتنسيق بين كل الجهات والفرق لتأمين الفعالية بما يضمن استضافة متميزة لهذا الحدث في دورته الثامنة وإنجاح فعالياته.

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