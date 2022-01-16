شرطة أبوظبي: «بلادنا أمانة» يعزز الوعي بالقيادة الآمنة عند تقلبات الطقس

المصدر: أبوظبي-وام

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عززت شرطة أبوظبي التوعية للجمهور بأهمية القيادة الآمنة أثناء تقلبات الطقس في الحلقة الثانية من برنامجها الإذاعي «بلادنا أمانة»عبر أثير إذاعة أبوظبي FM وذلك بالتعاون مع شركة أبوظبي للإعلام.



وتحدث في الحلقة المقدم خليفة عبدالله العبيدلي مدير مركز مواقع التواصل الاجتماعي بإدارة الإعلام الأمني..مشيراً إلى أن خدمة التنبيهات العاجلة أطلقتها شرطة أبوظبي في يناير من العام 2021 كإجراء استباقي، لتنبيه السائقين بالأحوال الجوية الطارئة «المتقلبة» وتشمل الضباب والأمطار والأتربة والغبار وفي حالات الازدحام المروري.



وأوضح أن السرعات تتغير مع تغير الأحوال الجوية ويتوجب خفضها في الظروف الجوية المتقلبة إلى سرعة 80 كم/ الساعة وترك مسافة أمان كافية، وتجنب الضغط الفجائي على الفرامل ومتابعة النشرة الجوية والتقيد بالتعليمات الوقائية، وحث على تنزيل تطبيق شرطة أبوظبي الذكي في الهواتف الذكية وتفعيل الإشعارات للاستفادة من الخدمة.



وقال الرائد مهندس أحمد سرور الشامسي مدير مركز المدينة الآمنة إن شرطة أبوظبي وفرت أحدث التقنيات ضمن منظومة متكاملة لإدارة الحركة المرورية والأزمات على الطرق من خلال تطوير منظومة خفض السرعات والتي تعد من الأنظمة المتطورة في مركز المدينة الآمنة والتي نجحت في إيجاد آليه لتحديد سرعة المركبات على الطرق في الأحوال الجوية المتقلبة بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، والمركز الوطني للأرصاد.



وأشار إلى أن منظومة خفض السرعات تشمل البوابات والرادارات الذكية، ومنظومة الإنذار المبكر التابعة للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومنظومة مراقبة المركبات الثقيلة، ونظام النقل المدرسي، وشواخص السرعة الإلكترونية.



وأوضح أنه يتم تفعيل السرعة المخفضة على الطرقات بعد ورود تنبيه من المركز الوطني للأرصاد أو عن طريق محطات الرصد الجوية المرتبطة بالبوابات الذكية والمنتشرة على الطرق أو عن طريق مركز القيادة والسيطرة في شرطة أبوظبي من خلال الدوريات الشرطية العاملة على الطرق الخارجية، في حال انخفاض مستوى الرؤية بسبب الأحوال الجوية.



وحض النقيب مهندس محمد العيسائي مدير فرع الدراسات والأبحاث المرورية بمديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي السائقين على توخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة خاصة على الطرقات السريعة والالتزام بترك مسافة أمان إضافية بينهم وبين المركبات الأمامية والتأكد من تجهيزات المركبة وصيانتها من حيث الإطارات والإضاءات بما فيها الإضاءات التحذيرية ومصابيح الضباب والمساحات الأمامية للزجاج لتعزيز سلامة سائقي المركبات ومستخدمي الطريق في الظروف الجوية المتقلبة.

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