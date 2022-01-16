500 متحدث بارز في «إنترسك2022»

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، تحت عنوان «توحيد جهود خبراء القطاع من أجل أمن وسلامة الأجيال المستقبلية»، ينطلق المعرض العالمي الرائد في مجال خدمات الطوارئ والأمن والسلامة إنترسك اليوم، ويستمر حتى 18 يناير الجاري، ويستضيف مؤتمراً رفيع المستوى بمشاركة أكثر من 500 متحدثٍ بارز من المنطقة والعالم.

ويعود إنترسك، الحدث العالمي الرائد لخدمات الطوارئ والأمن والسلامة في العام 2022 ليوفر منصة عالمية تتضمن برنامجاً مبتكراً وموسعاً لتوحيد جهود القادة الإقليميين والعالميين واستكشاف حلول مبتكرة للتحديات المتسارعة والمتزايدة التي تواجه قطاع الأمن.

وتأتي المواضيع المتعلقة بالأمن السيبراني والتقنية ضمن قائمة أولويات مناقشات الحدث الذي يستضيف نخبة من القادة العالميين الذين يتحدثون للمرة الأولى في الإمارات والمنطقة.

حدث عالمي

ويقام الحدث الأول المتخصص لهذا القطاع في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة بين 16 إلى 18 يناير الجاري ويجمع بين قطاعات السلامة والأمن والحماية العالمية بأكملها، وتأكيداً على دور الحدث الاستراتيجي لدولة الإمارات، يقام الحدث بمشاركة الجهات الرسمية الداعمة للمعرض والتي تضم شرطة دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا)، وبلدية دبي بالإضافة إلى شركاء حكوميين إضافيين.

وسوف تركز مواضيع التقنية والابتكار في «إنترسك» على مختبر الأمن السيبراني الذي يوفر منصة حيوية للتبادل المعرفي بما يتناسب مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية عبر توفير منصات متخصصة لرواد المعرض لاكتساب رؤى فريدة من نوعها من الخبراء حول بناء القدرات والخبرات المستقبلية.

من ناحية أخرى أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ومعرض «إنترسك» الحدث العالمي لخدمات الطوارئ والأمن والسلامة عن عقد شراكة استراتيجية لإطلاق أول مختبر للأمن السيبراني، وذلك ضمن فعاليات الحدث.

وتم تطوير مختبر الأمن السيبراني لتسليط الضوء على تقنيات التحقيق وقدرات الأدلة الجنائية الرقمية والشراكات بين القطاعين العام والخاص للحد من الهجمات السيبرانية العابرة للحدود ومواجهتها.

ويشمل برنامج «إنترسك» الأمن السيبراني كأحد الإضافات الجديدة التي تحتل مركز الصدارة ضمن إطار العمل المتجدد للمؤتمر الدولي، حيث يركز إنترسك على الابتكار والتكنولوجيا من خلال إنشاء مختبر للأمن السيبراني، حيث يناقش فيه قادة القطاع العالميين والإقليميين جوانب مهمة في منصة ديناميكية لتبادل المعرفة.

متحدثون

وأعلن معرض إنترسك استضافة سير نيك كارتر، قائد القوات المسلحة البريطانية ورئيس أركان الدفاع في بريطانيا سابقاً، كأحد المتحدثين الرئيسيين في المعرض، حيث سيشارك خبرته العسكرية المتميزة والتي تتضمن 44 عاماً من الخدمة في منصبه السابق وسيتحدث كارتر للمرة الأولى منذ تقاعده من الجيش خلال المعرض.

ويشارك سير أليكس يونجر، المدير السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني «إم.آي.6»، كأحد المتحدثين الدوليين في معرض إنترسك 2022 حيث سيحل ضيفاً متحدثاً للمرة الأولى في دبي.

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