الطقس المتوقع على الإمارات في الأيام المقبلة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس على الإمارات، في الأيام المقبلة على النحو التالي:

الأحد:

الطقس: مغبر وغائم جزئي إلى غائم على مناطق متفرقة يتخللها بعض السحب الركامية الممطرة خاصة على المناطق الشمالية والشرقية وبعض المناطق الساحلية والغربية.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.

حالة البحر: مضطرب في الخليج العبري ومتوسط إلى مضطرب في بحر عمان.

الإثنين:

الطقس: مغبر وغائم جزئي إلى غائم أحياناً خاصة على بعض المناطق الشمالية والشرقية والبحر مع فرصة سقوط أمطار على فترات متباعدة.

الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والاتربة خاصة مع السحب، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

حالة البحر: متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان

الثلاثاء:

الطقس: غائم جزئي إلى غائم أحياناً يتخللها بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار خاصة بعد الظهر على بعض المناطق الشمالية والشرقية وبعض المناطق الساحلية.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول تدريجياً بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.

حالة البحر: مضطرب في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب في بحر عمان.

الأربعاء:

الطقس: غائم جزئي إلى غائم أحياناً خاصة على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية مع فرصة سقوط أمطار – انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

حالة البحر: مضطرب في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.

الخميس:

الطقس: غائم جزئي إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشمالية والشرقية .

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على البحر غرباً ، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

حالة البحر: مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان. بحر عمان





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز