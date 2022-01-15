عمار النعيمي يشهد احتفالات «الداخلية» باليوبيل الذهبي في عجمان

المصدر: عجمان : أسامة أحمد

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وبحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان استضافت إمارة عجمان عصر اليوم "السبت" فعاليات احتفال وزارة الداخلية باليوبيل الذهبي ضمن احتفالات الدولة بـ«عام الخمسين»، على امتداد شارع الشيخ حميد بن راشد النعيمي «كورنيش عجمان» ويأتي تنظيم العرض استكمالاً للفعاليات الخاصة والمتواصلة التي تنظمها وزارة الداخلية في جميع إمارات الدولة بهذه المناسبة الغالية.

ويشارك في العرض العسكري مختلف الوحدات التنظيمية والأمنية بوزارة الداخلية إلى جانب المدارس العسكرية وفرق الشرطة واستهلت الفعاليات بالسلام الوطني ثم مرور طائرات فرسان الإمارات، والقي اللواء الشيخ سلطان النعيمي قائد عام شرطة عجمان كلمة أكد فيها على أهمية الاحتفال باليوبيل الذهبي للدولة.

وبعدها تم عرض عسكري ومرور طابور طائرات الهليكوبتر والآليات وعرض المشاة الصامتة، وشهد العرض جمهور غفير من المواطنين والمقيمين في عجمان.

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