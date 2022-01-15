«أصدقاء البيئة»: الاتفاقيات تسهم في بناء نهضة شاملة

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال الدكتور إبراهيم علي محمد رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة: إن قيادة الدولة في سعي مستمر وإصرار على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التغيرات المناخية التي قد تؤثر سلباً في كوكبنا، وتشجع على الممارسات التي من شأنها زيادة وعي شتى شرائح المجتمع نحو المبادرات البيئية.

مضيفاً إن لدولة الإمارات العديد من الاتفاقيات والاستراتيجيات والخطط الطموحة والمبادرات والانضمامات البيئية والتي كان منها انضمام الدولة للقادة من أجل الطبيعة ضمن اتفاقيات الأمم المتحدة للتغير المناخي. وجميعها تسهم وبشكل فعال في بناء نهضة شاملة لرسم صورة مشرفة وحضارية للأداء المتميز بيئياً، لتكون متوازية مع متطلبات العمل البيئي في التنمية المستدامة والمحافظة على الطبيعة وعناصرها، لأنها تعد رأس المال الطبيعي لدولة الإمارات.

وأضاف: كما أنني أريد التنويه إلى أن لدولة الإمارات إرثاً من الاستدامة كان رائده المؤسس المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إذ جسّدت رؤيته لدولة الإمارات التنمية المستدامة لاقتصادنا ولمجتمعنا وللبيئة التي نعيش فيها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز