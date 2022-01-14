الإمارات.. أجواء غائمة وممطرة على مناطق متفرقة من السبت إلى الأربعاء

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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نتيجة لتأثر الإمارات بامتداد منخفض جوي سطحي من الغرب، مصحوبا بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا مع وجود تيار هوائي علوي ممتد من الغرب يصاحبه كتلة هوائية باردة، يتوقع المركز الوطني للأرصاد تدفق السحب المتوسطة من البحر الأحمر باتجاه الدولة اعتبارا من يوم السبت وحتى الأربعاء، على فترات يتخللها بعض السحب الركامية الممطرة.

ويكون طقس السبت مغبرا وغائما جزئيا يصبح غائماً تدريجياً من بعد الظهر والمساء خاصة على بعض المناطق الشرقية والشمالية والجزر والبحر مع فرصة سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة مع السحب قد تصل سرعتها إلى 40 كم/س، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما يتوقع المركز الوطني أن يكون الطقس يوم الأحد مغبرا وغائما جزئيا إلى غائم على مناطق متفرقة يتخللها بعض السحب الركامية الممطرة خاصة على المناطق الشمالية والشرقية وبعض المناطق الساحلية والغربية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب مثيرة للغبار والأتربة.

ويستمر الطقس الغائم وسقوط الأمطار على فترات متباعدة يومي الاثنين والثلاثاء على بعض المناطق الشمالية والشرقية والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة مع السحب.

وسُجلت اليوم أقل درجة حرارة على الدولة بواقع 8.4 درجة مئوية في جبل جيس برأس الخيمة عند الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، بينما سجلت أعلى درجة في منطقة الحفار بابو ظبي عند الساعة 02:30 عصرا.

وتشهد الدولة خلال شهر يناير حالات من عدم الاستقرار الجوي بسبب مرور المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا من الغرب إلى الشرق، تؤدي إلى ظهور السحب على مناطق مختلفة من الدولة وقد تتطور السحب خاصة على المناطق الشرقية والشمالية ويصاحبها سقوط الأمطار ونشاط للرياح تؤدي أحيانا إلى تدني مستوى الرؤية خاصة في المناطق المكشوفة.

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