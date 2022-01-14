«صحة» تغلق مركز خدمات «كوفيد 19» من المركبة في ميناء راشد بدبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) إغلاق مركز صحة لخدمات «كوفيد 19» من المركبة في ميناء راشد بدبي اعتباراً من غدٍ السبت.

وقالت إن بإمكان الراغبين بإجراء فحص مسحة الأنف أو أخذ تطعيم كوفيد في دبي التوجه إلى مركزيها في سيتي ووك والخوانيج، إذ يعمل المركزان يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثامنة مساءً.

وتوفر شركة «صحة» عدداً من مراكز خدمات «كوفيد 19» من المركبة في جميع إمارات الدولة، حرصاً منها للتيسير على المواطنين والمقيمين، وتوفير أفضل الخدمات لهم.

وللحصول على التفاصيل الكاملة حول أقرب موقع لمراكز خدمات «كوفيد 19» من المركبة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.seha.ae/screening-locations/، ويمكن كذلك حجز موعد من خلال التطبيق الذكي لشركة «صحة».

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