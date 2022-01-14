«ساعة شفافية» مع موظفي قطاع التميز والريادة بشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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ترأس اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، اللقاء المفتوح «ساعة شفافية» عن بعد مع موظفي القطاع، ممثلاً بالإدارة العامة للتميز والريادة، والإدارة العامة لحقوق الإنسان، ومركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار.

وأكد اللواء العبيدلي حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تطبيق أفضل الممارسات لتحقيق السعادة في بيئة العمل، حاثاً مديري الإدارات العامة في قطاع شؤون التميز والريادة على تكثيف الجهود والنزول الميداني والتواصل مع مختلف الموظفين في الإدارات التي يشرفون عليها، مشيراً إلى أن التواصل والاتصال مع الموظفين يسهم في تحقيق السعادة والرضا الوظيفي لديهم والتعرف إلى احتياجاتهم، الأمر الذي ينعكس على تعزيز قيم الولاء لديهم، وتحقيق التناغم والترابط في أداء مختلف المهام الوظيفية.

وثمن اللواء العبيدلي الدور الكبير الذي يقوم به موظفو الإدارة العامة للتميز والريادة، والإدارة العامة لحقوق الإنسان، ومركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، في تحقيق أهداف القيادة العامة لشرطة دبي، والتميز في العمل، مطالباً مديري الإدارات بالعمل على تشجيع الموظفين المتميزين من خلال تكريمهم والإشادة بجهودهم.

ولفت اللواء العبيدلي إلى أن شرطة دبي حرصت أيضاً على إيجاد بيئة عمل إيجابية وسعيدة للموظفين من خلال تنظيم العديد من المبادرات، إلى جانب حرصها أيضاً على تقدير جهود الموظفين من خلال التكريم والتحفيز المستمر لهم، مؤكداً أن شرطة دبي تولي تحقيق السعادة لموظفيها اهتماماً كبيراً كونها تدرك أن آثار الرضا الوظيفي تنعكس بشكل كبير على الإنتاج والأداء في العمل وجودة العمل، وتقوية العلاقات بين الموظفين، وتساعد على تعزيز روح المبادرة والإبداع وبالتالي تحقيق الرضا والسعادة للمتعاملين الخارجيين.

وقدم الموظفون في ساعة الشفافية مجموعة من الملاحظات والاقتراحات والاستفسارات عن سبل تطوير العمل وأوضاع الموظفين فيما أجاب اللواء العبيدلي عنها ووجه بمتابعة بعضها.

وفي ختام اللقاء كرم اللواء العبيدلي الموظفين المتعاونين مع مركز استطلاع الرأي العام وذلك لإسهامهم في تسهيل تنفيذ استطلاع الرأي العام، كما كرم الموظفين الذين نالوا درجة الماجستير.

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