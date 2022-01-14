مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية تعرض «سكيورتي إكس» في إنترسيك

المصدر: دبي - البيان

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تشارك مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في معرض إنترسيك للأمن والسلامة لعام 2022 في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 16 يناير وحتى 18 يناير الجاري.

وتعرض المؤسسة في منصتها هذا العام أحدث الأنظمة والابتكارات، من أهمها برنامج سكيورتي إكس، وهو برنامج يقوم باختبار المستشارين الأمنيين والمهندسين والفنيين في المجال الأمني والمرخصين من المؤسسة، يعتبر البرنامج اللبنة الأولى في أتمتة الاختبارات الهندسية بدون تدخل بشري، حيث إن اختبارات الاستشاريين الأمنيين تعتبر من أكثر الاختبارات تفصيلاً وتعقيداً، تتضمن هذه الاختبارات خرائط هندسية يتعرف من خلالها البرنامج على كافة الاحتمالات الممكنة للإجابة عن الاختبار وما تشمله من تصاميم خاصة بالأنظمة الأمنية، ويشمل البرنامج جميع الاشتراطات التي يجب مراعاتها للوصول إلى الإجابات الصحيحة، مما يسهل عملية الاختبار والتصحيح في آن واحد.

بالإضافة إلى مشاركة مختبر الأنظمة والمعدات الأمنية في مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، والذي سيقوم بعرض المعدات التي يتم اختبارها من قبل المختبر، حيث يستخدم المختبر صندوقاً صمم لفحص الكاميرات الأمنية في البيئة الخارجية والداخلية بغض النظر عن حجمها أو وزنها، والذي يحتوي على نظام حراري وإضاءات يتم التحكم بها عن طريق برنامج خارج الصندوق مما يسهل عملية الفحص.

كما ستشارك إدارة شؤون التدريب الأمني عبر استعراضها مناهج ودورات أمنية، تتضمن سبع دورات وهي دورة حراس الأمن، دورة حارس الفعالية، دورة مشرفي الأمن، دورة مديري الأمن، دورة مشغلي الأجهزة الأمنية، دورة فني الأجهزة الأمنية ودورة مهندسي الأجهزة الأمنية، والتي تستهدف بدورها الأفراد الأمنيين في القطاع الأمني الخاص الذين يتم ترخيصهم من قبل المؤسسة.



خدمات

ستعرض إدارة التراخيص والتصاريح خلال المعرض خدمات المؤسسة، والتي تتضمن ترخيص الأفراد العاملين في المجال الأمني، ترخيص المنشآت التي تعمل في النشاط الأمني، ترخيص المنشآت التجارية الهامة والتي فرض القانون عليها توفير منظومة أمنية، ترخيص المباني السكنية الهامة، تصريح استيراد وتصدير المعدات الأمنية (معدات الأمنية – مركبات مصفحة)، تصريح استيراد وتصدير المواد الخطرة (ألعاب نارية، متفجرات، مواد كيميائية، معدات عسكرية)، وتصاريح تأمين حراس الفعاليات.

وانطلاقاً من حرص المؤسسة على التواصل مع الجمهور ستقوم المؤسسة ورش عمل ومناقشات، والتي ستتطرق إلى عدة موضوعات مثل التغيرات في الدليل الفني الأمني، بالإضافة إلى قانون مخططات الاستشارات الأمنية، وغيرها من الموضوعات في مجال الأمن، كما سيشارك عدد من المديرين والمسؤولين بالمؤسسة في مؤتمرات معرض إنترسك، والذي سيقام على مدار أيام المعرض الثلاثة.

خلال المعرض ستقوم مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية بتوقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع شركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط الجهة المنظمة لمعرض إنترسك، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) لتقديم التسهيلات في التواصل ضمن القطاع الأمني الخاص، ومركز أمان للتدريب الشريك الاستراتيجي في مجال التدريب الأمني.

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