حاكم رأس الخيمة ونائبة وزير خارجية كوستاريكا يبحثان التعاون

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد اليوم السفيرة أدريانا بولانيوس آرغيتا، نائبة وزير خارجية جمهورية كوستاريكا، التي تزور البلاد حالياً، يرافقها ألفونسو موريللو فالاس، القنصل العام لكوستاريكا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفيرة وتبادل معها الأحاديث حول تعزيز آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في عدة مجالات.

من جهتها أعربت أدريانا بولانيوس آرغيتا، عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

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