محاكم دبي تحصل على عضوية الاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية

المصدر: دبي - وام

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حصلت محاكم دبي على «عضوية في الاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية» نظير الجهود التّي بذلتها المحاكم في تصميم مشاريع ومُبادرات المُستقبل منها محكمة C3 والتّقاضي الرّقمي المُتكامل.

وقالت علياء الماجد القائمة بأعمال قسم الجودة إن هذه العضوية ستساهم في تبنّي المعايير العالمية المعتمدة، كما يعتبر الحصول على هذه العضوية سعياً لرفع ملف محاكم دبي في ما يتعلّق باستشراف المستقبل، وتيمّناً بتوجهات حكومة دبي والقيادة العُليا في محاكم دبي بمواكبة أفضل المُمارسات في مجال استشراف المستقبل وتكامليّة الخدمات القضائية الرّقمية المُستقبليّة.

وأضافت إن هذه العضوية ستُمكّن المحاكم من الاطلاع على أحدث التقارير العالمية الصّادرة في شأن استشراف المستقبل وخصوصاً في المجال القضائي والسّعي لتبنّي تقنيات المُستقبل من بلوك تشين وذكاء اصطناعي وفتح المجال للمحاكم للمشاركة بتجاربها المُستقبليّة ونشر الدّراسات والأوراق البحثية في مجالات استشراف المستقبل، بالإضافة إلى الاستفادة من الدورات والمؤتمرات ضمن أفضل الممارسات العالمية المطبقة والمشاركة في جوائز في مجالات المستقبل.

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