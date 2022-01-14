عمار النعيمي يبحث العلاقات الثنائية مع كوستاريكا

المصدر: عجمان - وام

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استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، بمكتبه في ديوان الحاكم، أمس، أدريانا بولانسكي ارغيتا نائب وزير خارجية جمهورية كوستاريكا التي تزور البلاد حالياً يرافقها الفونسو مورييو قنصل عام كوستاريكا لدى الدولة.

ورحب سموه بنائب وزير خارجية جمهورية كوستاريكا في بداية اللقاء، الذي جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كوستاريكا، وسبل تطويرها وتوطيدها وتبادل الأحاديث الودية التي من شانها أن تعزز العلاقة بين البلدين والشعبين الصديقين، إلى جانب تعزيز فرص التعاون في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.

وأثنت نائب وزير خارجية كوستاريكا على التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات المختلفة.. مشيدة بالتطور الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات عامة وعجمان خاصة في الميادين كافة.

حضر اللقاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وعبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.

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