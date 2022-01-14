راشد المعلا يستعرض العلاقات مع نائب وزير خارجية كوستاريكا

المصدر: أم القيوين-وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين - في مكتبه بالديوان الأميري - أمس أدريانا بولانسكى ارغيتا نائب وزير خارجية جمهورية كوستاريكا التي تزور الدولة حالياً يرافقها الفونسو مورييو قنصل عام كوستاريكا لدى الدولة.

ورحب سمو ولي عهد أم القيوين بنائب وزير خارجية جمهورية كوستاريكا، واستعرضا العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كوستاريكا حول تعزيز آفاق التعاون وتوطيد علاقات الصداقة بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

من جانبها أشادت نائب وزير خارجية كوستاريكا بالتطور الحضاري والعمراني الذي تشهده دولة الإمارات عامة وأم القيوين خاصة في مختلف المجالات.

حضور

حضر اللقاء.. الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري في أم القيوين والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري وسعادة راشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري وسعادة سيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين وعدد من المسؤولين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز