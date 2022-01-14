شرطة دبي تسجل 273 حريق مركبة ودراجة نارية خلال 11 شهراً

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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كشف النقيب مهندس محمد سعيد بن عابد رئيس قسم الحرائق بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، لـ «البيان»، أنه تم تسجيل 273 حادث حريق لمركبات بأنواعها، ودراجات نارية، خلال 11 شهراً الأولى من العام الماضي، مقابل 254 حادثاً العام الذي سبقه، فيما تم تسجيل 6 حوادث متعمدة لاحتراق السيارات خلال عام 2021.

تعمد

وأفاد النقيب بن عابد بأنه من الحوادث الغريبة التي سجلها القسم، قيام أحد الأشخاص بإشعال النار في سيارة أب رفض تزويجه ابنته، وقيام شخص في بلاغ آخر، بإحراق سيارة بسبب تعمد وقوف الشخص منتصف الطريق، وبلاغ آخر حول قيام شخص بإشعال النار في سيارة الشركة التي يعمل بها، بسبب إنهاء خدماته، انتقاماً من الشركة.

إهمال

وأفاد النقيب بن عابد، بأن حرائق المركبات تنتج عن الإهمال في الصيانة، إلى جانب تسريب في الزيت، أو خلل كهربائي، إلى أنه تم رصد حالات احتراق شواحن كانت متروكة في السيارة، إضافة إلى عدم الاهتمام بالصيانة الدورية، خاصة للسيارات الرياضية، لافتاً إلى أنه تم تسجيل بلاغ احتراق مركبة، وتبين أن شخصاً قام بإشعال النار في سيارة أحد أفراد العائلة، بسبب خلافات بينهما، وقام بتسليم نفسه للشرطة، معترفاً بجريمته.

ومن جانبه، أشار الخبير أول أحمد محمد أحمد من قسم الحرائق بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، إلى أن أسباب احتراق المراكب، يكون بسبب الإهمال، أو استخدام مواقد النيران بطريقة خطرة، أو ترك الطعام والانشغال بشيء آخر، ما يؤدي إلى اشتعال الحريق، ونظراً لأن المركب خشبية، تمتد النيران إلى القارب كله، في ظل الاحتفاظ بمواد قابلة للاشتعال.

ولفت الخبير أحمد، إلى أنه يتم الاستعانة بخبراء شرطة دبي، في تقارير احتراق المركبات في الإمارات الأخرى داعيا الى ضرورة ترك المركبة في حالة وجود رائحة احتراق، أو وجود أدخنة، إضافة إلى ضرورة تعلم استخدام طفايات الحريق، تحسباً لأي طارئ

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