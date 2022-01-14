مليونا معاملة أنجزتها شرطة دبي عبر تطبيقاتها الذكية في 2021

المصدر: دبي - البيان

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قال العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، إن عدد المعاملات المنجزة للعام 2021 عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي، والموقع الالكتروني لشرطة دبي، بلغ مليونين و227 ألفاً و271 معاملة، بواقع مليونٍ و322 ألفاً و592 معاملة عبر التطبيق الذكي في منصات «الأندرويد» و «الآي او إس» و «هواوي»، و904 آلاف و679 معاملة عبر الموقع الالكتروني.

شملت المعاملات المجالات المرورية والجنائية والمجتمعية، كما عقدت الإدارات العامة ومراكز الشرطة اجتماعات عن بعد في العام ذاته، تجاوزت الـ44 ألف اجتماع عبر البرامج المرئية المختلفة، في سعي لاستمرارية الأعمال مع الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

استثمار

وأكد العميد الرزوقي أن شرطة دبي استثمرت في بنيتها التقنية وأنظمتها للذكاء الاصطناعي وأنظمة الاتصال الموحد، لتضمن استمرار أداء المهام مع الحفاظ على سلامة الموظفين في آن معاً، خاصة مع ما واجهه العالم من أزمة عالمية أثرت على سير الحياة في مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن شرطة دبي توفر خدماتها الذكية لأفراد المجتمع عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، حرصاً منها على تقديم خدمات متطورة وحديثة تلبي توجهات الحكومة في التحول الذكي، وإسعاد المتعاملين بتسريع إنهاء إجراءاتهم وتوفير الوقت عليهم..

العمل الذكي

يستطيع المتعاملون إنجاز معاملاتهم عبر مراكز الشرطة الذكية دون تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة، وذلك انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة المستقبلية بالتحول من العمل التقليدي في مراكز الشرطة إلى العمل الذكي، حيث أن مراكز الشرطة الذكية توفر 27 خدمة رئيسية في مجال الخدمات الجنائية والمرورية والشهادات والتصاريح.

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