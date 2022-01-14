16378 مخالفة لعدم إعطاء الإشارة عند تغيير المسار في أبوظبي

المصدر: ابوظبي- البيان

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دعت شرطة أبوظبي، السائقين إلى أهمية استعمال إشارة تغيير الاتجاه عند قيادة المركبة في الوقت المناسب، وكذلك إطفاؤها في الوقت المناسب، تجنباً لوقوع الحوادث المرورية الناتجة عن الانحراف عن الطريق، دون تنبيه المركبات الأخرى، وأوضحت أنه تم تحرير 16378 مخالفة في إمارة أبوظبي، لعدم استعمال الإشارات عند تغيير اتجاه المركبة، أو الدوران، خلال عام 2021.

تغيير الاتجاه

وذكرت أن تغيير اتجاه المركبة بدون استعمال السائق للإشارات، سواء من اليمين إلى اليسار وبالعكس، أو عند الدوران، يشتت انتباه السائق الذي خلفه، أو الذي يقود مركبته في مسار موازٍ له المسار الآخر، ما يؤدي إلى الاصطدام، وبخاصة في حالة السير بسرعة، وعدم قدرة السائق على تفادي المركبة التي تسير أمامه. وشددت على ضرورة استخدام الإشارات قبل وقت كافٍ من تغيير المسار، وعدم تغييره بشكل مفاجئ للسائقين الآخرين، ووضعهم أمام الأمر الواقع، واستخدم إشارات المركبة في حالة تخفيف السرعة، أو تغيير اتجاه مسار المركبة، أو تنبيه السائقين الآخرين إلى وجود شيء طارئ على الطريق، باستخدام الإشارات التحذيرية الأربع، لأهميتها في الوقاية من الحوادث المرورية، باعتبارها لغة الطريق بين السائقين.

جهود ميدانية

وأكدت استمرار الجهود الميدانية المكثفة لتكريس الالتزام باستخدام الإشارات، لأنها من إجراءات السلامة المرورية المهمة على الطريق، وتطبيق المادة رقم «83»، وهي «عدم استعمال الإشارات عند تغيير اتجاه المركبة أو الدوران»، تصل غرامتها المالية إلى 400 درهم.

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