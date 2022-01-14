عبدالله بن زايد يبحث العلاقات مع نظرائه الكندي والصيني والكوري

المصدر: أبوظبي - وام

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بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصالات هاتفية، مع ميلاني جولي وزيرة خارجية كندا، ووانغ يي مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وجيونغ وي يونغ وزير خارجية جمهورية كوريا الجنوبية، العلاقات وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة.

وناقش سموه والوزراء الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما بحث سموه والوزراء تطورات جائحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، وسبل دعم الجهود العالمية المبذولة في مواجهة تداعياتها.

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