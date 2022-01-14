الإمارات تشارك تجربتها في منتدى شباب العالم

المصدر: القاهرة - البيان

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ترأس معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وفد الدولة المشارك في منتدى شباب العالم تحت عنوان «كورونا: إنذار للإنسانية وأمل جديد» الذي يعقد في شرم الشيخ، تحت رعاية عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبمشاركة معالي شما المزروعي وزير دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي . وأشار معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان إلى أن انعقاد منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة في جمهورية مصر العربية يؤكد مدى الاهتمام التي تحظى به فئة الشباب من القيادة المصرية، التي تؤمن بإمكانياتهم وقدراتهم لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه عالمنا، منوهاً إلى أن منتدى شباب العالم بات منصة حوارية بين مختلف شباب العالم للتعرف على تطلعاتهم.

ومن جهتها أكدت معالي شما المزروعي: أن غالبية الشباب يتطلعون إلى المستقبل بروح الأمل، وأن الجائحة العالمية الراهنة برهنت مجدداً أن نجاح المجتمع الإنساني في صناعة المستقبل وتحقيق التنمية قائم قبل كل شيء على التضامن والتعاون والشراكة في مواجهة التحديات والأزمات وصناعة الفرص وفتح آفاق جديدة بأفكار وجهود الشباب وبتطوير نماذج عملية تفاعلية مرنة لتمكينه.

ووجهت معاليها خطابها للشباب بالقول: أنتم مفتاح الحلول للكثير من التحديات التي نواجهها اليوم على مستوى الوطن العربي والعالم، لأنكم تمتلكون أهم صفتين لتحويل ما نناقشه إلى واقع جديد، وهما الإبداع لإيجاد حلول ونماذج جديدة للعمل والتعليم والاقتصاد والبيئة وغيرها، والطاقة لتحويل هذه الأفكار إلى واقع.

نموذج

واستعرضت معالي شما المزروعي أمام المشاركين في المنتدى النموذج الإماراتي في مجال تمكين الشباب، لافتةً إلى أن النموذج الذي اتبعته الدولة عمل على مأسسة برامج ومبادرات التمكين الشبابي ضمن مراحل متلاحقة تكمّل بعضها، بما في ذلك تأسيس مجلس الإمارات للشباب، ليكون الجهة الاستشارية لحكومة دولة الإمارات في الموضوعات التي تخص الشباب.

وأضافت معاليها: أطلقنا أكثر من 30 مبادرة ومنصة تهدف إلى الاستماع إلى الشباب، وإشراكهم ومن ثم تمكينهم، وبعد أن أصبحت البيئة المؤسسية جاهزة، وضعنا استراتيجية واضحة للاستثمار في الشباب.

نوابغ العرب

ودعت معاليها إلى الاطلاع على فرص تمكين الشباب بالاستفادة من مبادرة «نوابغ العرب» التي أطلقتها دولة الإمارات والتي توفر 100 مليون درهم إماراتي لدعم الشباب المتميزين. وقالت معاليها: مبادرة نوابغ العرب التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تخصص 100 مليون درهم للاستثمار في ألف شاب وشابة من النوابغ العربية في مختلف مجالات التميز والبحث العلمي.

ولفتت معاليها إلى تكامل جهود كلٍ من الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية في دعم العمل العالمي من أجل حماية المناخ ووضع حد للتغير المناخي الذي تهدد تبعاته الكوكب ومستقبل الأجيال القادمة، خاصة وأن الدولتين تستضيفان قمتي المناخ العالميتين «كوب 27» و«كوب 28» العامين الجاري والمقبل.

أولويات

وقالت معاليها: إن تخصيص يوم كامل لملف التغير المناخي في المنتدى هو أمر بالغ الأهمية، ويسعدنا أن مصر ستستضيف قمة المناخ العالمية «كوب 27» هذا العام، وأن دولة الإمارات ستستضيف قمة المناخ العالمية «كوب 28» في العام القادم، لتتحد أولوياتنا على الأرض من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة. مؤكدةً أن هذا إنجاز مهم للمنطقة العربية، بالعمل سوياً مع بقية دول العالم كفريق في واحدة من أكثر القضايا الحساسة لمستقبل الشباب في العالم.

3 محاور

يغطي منتدى شباب العالم بجلساته وورش عمله التفاعلية والمتنوعة 3 محاور رئيسية هي: السلام والتنمية والإبداع، ليشكل منطلقاً ومنصة لعرض أفكار شبابية واعدة في هذه المحاور.

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