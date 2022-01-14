سلطان بن أحمد القاسمي يترأس اجتماع مجلس الشارقة للإعلام

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، في واحة البداير بمنطقة المدام، الاجتماع الأول للمجلس للعام 2022. وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المعنية بقطاع الإعلام، وسبل الارتقاء بالمؤسسات الإعلامية في إمارة الشارقة، وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الموضوعة، تأكيداً على دور الإعلام في تحقيق التنمية المعرفية والتوعوية والاجتماعية والترفيهية والاستثمارية.

تطوير الأداء

واطلع المجلس على مشروع تصميم الهياكل التنظيمية والأوصاف الوظيفية للوحدات الإعلامية للدوائر المحلية بحكومة الشارقة، والقواعد الإرشادية للمؤسسات غير الإعلامية الراغبة بتطوير التنظيم الإداري للوحدات الإعلامية . ويهدف المشروع إلى تطوير الأداء الإعلامي في مؤسسات حكومة الشارقة، ووضع آلية إرشادية لتطوير هياكل وأوصاف الوحدات الإعلامية في المؤسسات غير الإعلامية.

منصات التواصل

كما اطلع المجلس على المراحل النهائية من مشروع دليل منصات وسائل التواصل الاجتماعي في الجهات الحكومية التابعة لإمارة الشارقة، الذي سيسهم في تنظيم إدارة المنصات الاجتماعية الحكومية لتحقيق دورها الإعلامي والتفاعلي المهم. كما اطلع على تقارير الجهات الإعلامية التابعة للمجلس.

وحضر اجتماع المجلس كل من الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وراشد عبدالله العوبد مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وشهاب أحمد الحمادي مدير مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وعلياء بوغانم السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وحصة الحمادي مساعد الأمين العام لمجلس الشارقة للإعلام.

استديو واحة البداير

على هامش اجتماع المجلس، زار سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، الاستوديو التلفزيوني الواقع في واحة البداير التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، واستمع سموه إلى شرح مفصل حول ما يضمه الاستوديو من مرافق ووسائل وتقنيات حديثة تساعد فرق العمل على تنفيذ وإخراج أفضل البرامج التلفزيونية. ويضم الاستوديو المرافق الإعلامية الحديثة كافة للتصوير المرئي وتقنيات الصوت والأجهزة الفنية للإنتاج والإخراج، وشهد استديو واحة البداير تقديم العديد من البرامج التلفزيونية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز