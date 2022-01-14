23 مليون جرعة من لقاح «كورونا» تم تقديمها في الدولة

المصدر: (أبوظبي - وام )

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 42,924 جرعة من لقاح «كوفيد 19»، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات، التي تم تقديمها 22,997,534 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 232.52 جرعة لكل 100 شخص، ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد 19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا المستجد.

وإلى ذلك وتماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء 307,767 فحصاً جديداً على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 2,683 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 795,997 حالة، كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالة واحدة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,182 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,135 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 756,805 حالات.

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