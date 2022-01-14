أحمد جلفار: تعزز المشاركة في الخدمة المجتمعية والتنمية المستدامة

المصدر: دبي - نورا الأمير

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قال أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي: إنّ المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن مجالس الأحياء السكنية في إمارة دبي، يسهم بشكل كبير في المشاركة المجتمعية للإماراتيين في التنمية المستدامة، ويعزز من دور الإماراتيين في الخدمة المجتمعية والعمل التطوعي، والتعرف بشكل أفضل على احتياجات المواطنين في الأحياء السكنية، وتطوير الخدمات الحكومية في هذه الأحياء.

ومنح المرسوم مسؤولية الإشراف على مجالس الأحياء لهيئة تنمية المجتمع، والذي يعزز من حجم مسؤولية الهيئة في ضمان لعب المجالس للدور المتوقع منها لكونها ملتقى لساكني هذه الأحياء، ومكاناً مناسباً لإقامة الفعاليات الاجتماعية.

وقال جلفار: إنّ الهيئة ستعمل على ضمان جودة محتوى الأنشطة والفعاليات التي تقدّمها المجالس ومواءمتها للأهداف الموضوعة لها، مع متابعة احتياجات المناطق السكنية ومتطلباتها الخاصة بكل حي.

وأكد جلفار، أنّ الهيئة ستتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية لضمان تحقيق أكبر استفادة ممكنة من مجالس الأحياء.

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