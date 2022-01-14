الجروان يهدي رئيس جواتيمالا مسكوكات الـ50 للقادة المؤسسين

المصدر: وام

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استقبل الدكتور أليخاندرو جياماتي، رئيس جمهورية جواتيمالا، معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، في القصر الرئاسي بالعاصمة جواتيمالا سيتي.

وأكد جياماتي، خلال اللقاء، دعمه للمجلس العالمي للتسامح والسلام، مشيداً بدور الجروان في دعم السلام والتسامح حول العالم.

من جانبه، قدَّم الجروان هدية لرئيس جمهورية جواتيمالا تمثلت في مسكوكات الخمسين عاماً للقادة المؤسسين لدولة الإمارات، شاكراً دعمه للمجلس وتوجهاته وأهدافه في تعزيز قيم التعايش والتسامح.

على صعيد متصل، كرم آلان رودريجيز، رئيس برلمان جواتيمالا، معالي أحمد بن محمد الجروان بوسام البرلمان الجواتيمالي، تقديراً لجهوده في دعم التسامح والسلام حول العالم على مختلف الأصعدة السياسية والبرلمانية والثقافية والاجتماعية، مشيداً بما حققه المجلس من إنجازات عبر حشد الجهود الدولية لنشر ثقافة التسامح والسلام والمحبة.

وعبَّر الجروان عن شكره لدعم آلان رودريجيز للمجلس وأهدافه.

وأشاد بتكريمه من قبل البرلمان الجواتيمالي الذي أكد أنه سيضع المزيد من المسؤولية على عاتقه، من أجل تحقيق أهداف التسامح والسلام بالتعاون مع مختلف الشركاء والداعمين في العالم ككل.

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