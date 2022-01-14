«الداخلية» تواصل احتفالاتها باليوبيل الذهبي غداً في عجمان

المصدر: عجمان - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصل وزارة الداخلية احتفالاتها باليوبيل الذهبي ضمن احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الخمسين، وذلك بإقامة حفل كبير غداً بعجمان ضمن سلسلة الاحتفالات المقامة بهذه المناسبة، والتي تشمل إمارات الدولة.

ويتضمن الاحتفال عروضاً للفرق الشرطية ومسيرات للوحدات والقطاعات والمركبات الشرطية، وعرضاً للكلاب البوليسية وعروضاً فنية وموسيقية وفقرات للجمهور ثقافية وتراثية، إلى جانب عرض للمركبات والطائرات الشرطية، واستعراض من جانب فريق «فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية».

ودعت القيادة العامة لشرطة عجمان الجمهور الكريم لحضور الحفل المقام في شارع الشيخ حميد بن راشد النعيمي مقابل فندق «عجمان سراي» والانتباه للإغلاقات بداية الاحتفال التي أعلنت عنها سلفاً للجمهور وحتى نهاية الحفل، علماً أنها وفرت طرقاً بديلة وآمنة للمستخدمين، وستتواجد الدوريات المرورية لتسهيل وصول الجمهور للحفل وضمان انسيابية حركة المرور.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز