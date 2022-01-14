«وام» تبحث التعاون الإعلامي مع البرازيل

المصدر: برازيليا-وام

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بحث وفد من وكالة أنباء الإمارات «وام» سبل تعزيز التعاون الإعلامي المشترك والتبادل الإخباري مع عدد من وسائل الإعلام البرازيلية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد «وام» برئاسة محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات إلى عدد من المؤسسات الإعلامية في جمهورية البرازيل الاتحادية.

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب توقيع اتفاقية تعاون مشترك في إكسبو 2020 دبي شهر ديسمبر الماضي بين وكالة أنباء الإمارات وعدد من كبرى المؤسسات والقنوات التلفزيونية في أمريكا اللاتينية.

واستهل وفد «وام» جولته بزيارة مجموعة بانديراتس الإعلامية التي تعد من أعرق الكيانات الإعلامية على مستوى أمريكا اللاتينية وتأسست عام 1937 وتمتلك محطات تلفزيونية وتبلغ مستويات المشاهدة فيها ما يقارب 55 مليون مشاهد بالإضافة إلى محطات راديو وصحف مطبوعة.

واطلع وفد الوكالة على آليات العمل في المجموعة وناقش إمكانية التعاون المستقبلية خاصة وأن المجموعة ستكون الناقل الرسمي الرئيسي في البرازيل لكأس العالم للأندية الذي سيقام في العاصمة أبوظبي شهر فبراير المقبل.

كما زار الوفد مقر الغرفة العربية البرازيلية في ساوباولو واطلع على أعمال الغرفة، واستمع إلى شرح عن وكالة الأنباء العربية البرازيلية ANBA وتم خلال هذه الزيارة توقيع اتفاقية تعاون وتبادل إخباري مع الوكالة.

وزار الوفد مقر وكالة الأنباء الوطنية البرازيلية EBC في العاصمة برازيليا وتعد هذه الوكالة من أهم مصادر الأخبار وتغذي آلاف الصحف الإقليمية والدولية والمحلية بالأخبار، حيث تم التوقيع على اتفاقية تعاون وتبادل إخباري مما سيتيح توفير المزيد من المحتوى الإعلامي عن دولة الإمارات في هذه الوسائل الإعلامية.

كما اجتمع وفد الوكالة مع وكالة أنباء إستادو البرازيلية للاطلاع على أفضل الخدمات الإعلامية التي تقدمها وتم بحث سبل التعاون المستقبلي للاستفادة من هذه الخدمات فيما يخدم التبادل والتعاون الإعلامي بين الطرفين.

وزار الوفد مجموعة «فولها الإعلامية» التي تعد إحدى أكبر التكتلات الإعلامية الرئيسية في البرازيل وتأسست في عام 1921 ويقع مقرها في مدينة ساوباولو.

وأقام الوفد حفل عشاء في مدينة ساوباولو لعدد من المؤسسات الإعلامية والمؤثرين في قطاع الإعلام وجرى تبادل الآراء وبحث سبل تعزيز التبادل الإخباري والتعاون الإعلامي.

وأكد محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات أن دولة الإمارات وجمهورية البرازيل الاتحادية ترتبطان بشراكة استراتيجية مثمرة بالمجالات كافة تحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين معرباً عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي في إطار حرص وكالة أنباء الإمارات «وام» على بناء جسور من التعاون والشراكة مع وسائل الإعلام البرازيلية في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين الوكالة وبين هذه المؤسسات ستساهم في زيادة التغطيات الإعلامية عن دولة الإمارات في البرازيل وزيادة المحتوى الإخباري عن البرازيل في وسائل الإعلام الإماراتية، كما تعد خطوة مهمة في قطاع الإعلام لدعم جهود بناء علاقات استراتيجية راسخة في جميع القطاعات مؤكداً أن قطاع الإعلام يعد عنصراً مهماً لتأسيس منظومة اقتصادية وثقافية ومجتمعية تتبنى الحقائق وتزيد المعرفة بين الشعوب.

محمد الريسي والوفد المرافق خلال اللقاءات /وام

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