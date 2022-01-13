جواز السفر الإماراتي يحافظ على المركز الأول عالمياً بـ 160 نقطة

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

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على الرغم من عودة الإغلاقات العالمية بسبب تداعيات متحور أوميكرون، حافظ جواز السفر الإماراتي على مركز الصدارة في المركز الأول كأقوى جواز سفر في العالم، برصيد 160 نقطة إعفاء من التأشيرة (107 دول بدون تأشيرة و53 دولة بتأشيرة إلكترونية أو لدى الوصول)، وذلك بحسب مؤشر «باسبورت إندكس» التابع لشركة أرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية.

وقبل انتشار جائحة كوفيد وحتى مطلع العام 2020 احتفظ جواز السفر الإماراتي بالمرتبة الأولى عالمياً من حيث القوة، حسب التصنيف العالمي على موقع «باسبورت إندكس» وذلك منذ صعوده إلى المركز الأول في ديسمبر 2018.

ووفقاً للتحديث الجديد للمؤشر العالمي، حلت ثلاث دول أوروبية، وهي السويد وفنلندا وإيطاليا في المركز الثاني عالميا برصيد 156 نقطة، تليها 9 دول في المركز الثالث برصيد 155 نقطة وهي: ألمانيا وهولندا والدنمارك والنمسا ولكسمبورغ وفرنسا وسويسرا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا.

وبحسب المؤشر العالمي، تحتل 6 دول أخرى المركز الرابع على مستوى العالم برصيد 154 نقطة، وهي: بلجيكا وإسبانيا والبرتغال والنرويج وبولندا وأستراليا، بينما يستقر في المركز الخامس برصيد 153 نقطة كل من: مالطا وجمهورية التشيك والمجر والمملكة المتحدة وآيرلندا.

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