«الاتحاد للكهرباء»: تعرفة جديدة للقطاع الزراعي بأسعار أقل 15 %

المصدر: دبي – عصام الدين عوض

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أكد محمد محمد صالح مدير عام الاتحاد للكهرباء والماء أنه تم استحداث تعرفة جديدة لخدمة الكهرباء والماء للقطاع الزراعي بعد أن تم تشغيل محطة أم القيوين لتحلية المياه، فأصبحت المياه متوافرة في جميع المناطق الشمالية وبأسعار أقل بـ 10 % إلى 15% من الأسعار السابقة.

وأوضح لـ «البيان» أنه تم إعفاء المزارعين من رسوم التأمين على طلبات المياه، كما سيتم إعادة مبلغ التأمين لجميع المزارعين الذين دفعوا في الماضي من خلال احتساب الفواتير، كما أن توفير الماء للمزارع سيدفع المزارعين إلى الاستغناء عن الآبار الجوفية، وبالتالي تحقيق استراتيجية الدولة في الأمن المائي من خلال الحفاظ على المخزون الجوفي، حيث لا يحتاج المزارع الآن لحفر آبار بعمق 1000 قدم لاستخراج الماء لري مزارعه، لأنه سيتم توفير المياه لجميع المزارعين وبأقل التكلفة.

1000 قدم

وأوضح أن هناك 9000 مزرعة تستفيد من خدمات الاتحاد للكهرباء والماء في المناطق الشمالية، إضافة إلى أكثر من 7000 مزرعة لا توجد بها خدمات مياه، لكن حالياً يمكنهم تقديم طلبات للحصول على الماء بالكميات التي يحتاجونها، كما أنه سابقاً كان المزارع يحفر البئر إلى أعماق بعيدة تصل إلى 1000 قدم، ومن الممكن أن لا يتحصل على المياه، وإذا تحصل عليها تكون مالحة، أما الآن فالمياه متوفرة – خصوصاً – بعد افتتاح محطة أم القيوين لتحلية المياه، الأمر الذي يوفر المياه المحلاة للمزارع، كما سيخفض كلفة تشغيل مضخات سحب المياه من الآبار، ومن محطات التحلية بالمزارع، داعياً المزارعين إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه من خلال استخدام آلية التنقيط في ري المزارع واستخدام البيوت البلاستيكية التي تقلل من استخدام المياه.

50 %

وأضاف صالح أنه تم تغيير التعرفة الاستهلاكية لخدمة الماء الخاصة بالقطاع الزراعي، لتصبح الشريحة الأولى ابتداءً من 1 إلى 20 ألف غالون استهلاكاً يومياً بقيمة 1.5 فلس لكل غالون، كما تبدأ الشريحة الثانية من 20.001 ألفاً إلى 50 ألف غالون يومياً، بقيمة 2.0 فلس للغالون، فيما تبدأ الشريحة الثالثة من 50.001 ألف غالون فما فوق بقيمة 2.5 فلس للغالون، كما تم تغير التعرفة الاستهلاكية الخاصة بخدمة الكهرباء للقطاع الزراعي، بحيث تبدأ الشريحة الأولى من كيلوواط واحد إلى 6000 كيلوواط، بقيمة 23 فلساً لكل كيلوواط بالساعة، إضافة إلى 5 فلوس كلفة الوقود، كما تصبح الشريحة الثانية ابتداءً من 6001 كيلوواط فما فوق بقيمة 28 فلساً لكل كيلوواط بالساعة، إضافة إلى 5 فلوس كلفة الوقود، كما تم تغيير رسم توصيل الكهرباء، كما أن معظم المزارع تقع ضمن الشريحة الأولى التي كانت تصل قيمتها إلى 600 درهم لكل كيلوفولت أمبير، حيث أصبحت تصل الآن إلى 300 درهم لكل كيلوفولت أمبير، بقيمة خفض تصل إلى 50%،، مع إمكانية آلية تقسيط قيمة توصيل الكهرباء تيسيراً للمزارعين.

منظومة

وبين أن المنظومة التي نعمل بها تعد منظومة متكاملة وستحقق فوائد كثيرة للمزارعين، حيث ستشهد المزارع التي تم توصيل الماء إليها خلال الفترة الماضية انخفاضاً ملحوظاً في فواتير الكهرباء مع نهاية الشهر الجاري، وبالتالي يكون المزارع هو المستفيد من هذه المنظومة، من خلال خفض فواتير الاستهلاك، وضمان حصوله على المياه المحلاة لري مزارعه، ومياه صالحة للشرب كذلك.

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