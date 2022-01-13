عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية كندا يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية بين البلدين

المصدر: وام

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بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع ميلاني جولي وزيرة خارجية كندا العلاقات الثنائية الإماراتية الكندية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وناقش الجانبان الأوضاع في المنطقة بالإضافة إلى عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث سموه ووزيرة خارجية كندا تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وسبل دعم الجهود العالمية المبذولة في مواجهة تداعياتها.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي على العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين والحرص على تعزيزها وتنمية آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.

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