"سيل سيف" يحتفظ بـ 100 ألف وحدة "حبل سري" لعلاج أمراض مزمنة

المصدر: وام

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أعلن مركز دم الحبل السري "سيل سيف" التابع لهيئة الصحة بدبي تخزينه أكثر من 100 ألف وحدة حبل سري لمواطنين ومقيمين في الدولة للاستفادة منها في علاج أمراض مزمنة وخطيرة.

وقالت سارة الحاج علي الرئيسة التنفيذية لمركز دم الحبل السري "سيل سيف" إن المركز هو أول مرفق خاص لدم الحبل السري يحصل على ترخيص من هيئة الصحة في دبي ويضم أكبر مختبر للخلايا الجذعية بمنطقة الخليج والشرق الأوسط.

وذكرت أن المركز سجل إقبالا كبيرا من العائلات الإماراتية لتخزين وحدات دم الحبل السري لمدة 30 عاما للاستفادة منها مستقبلا في علاج الأمراض.

وأوضحت أنه يتم استخدام الخلايا الجذعية لدم الحبل السري في علاج أكثر من 80 حالة مرضية بما في ذلك اضطرابات الدم والسرطانات واضطرابات التمثيل الغذائي لإعادة بناء الدم والجهاز المناعي.

وأضافت الدكتورة سارة الحاج أن هناك أكثر من 100 دراسة جارية في أنحاء العالم تبحث في قيمة الخلايا الجذعية لدم الحبل السري في الطب التجديدي في مجالات طبية هامة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والعصبية والمناعة وتلف الأنسجة أو الأعضاء.

من جانبها قالت علياء عبد الرازق مديرة العمليات في بنك الحبل السري إنه يمكن جمع الخلايا الجذعية من الحبل السري والأنسجة والمشيمة بعد الولادة وتخزينها مبردة في مختبر مرخص لأكثر من 30 عامًا.

وأوضحت أنه تم استخلاص عدد كبير من الخلايا الجذعية لعائلات عربية وخليجية لمجموعة واسعة من عمليات العلاج بما فيها حالات الإصابة بمرض الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي والسرطانات والتجارب السريرية التجديدية مثل الشلل الدماغي ومرض التوحد.

وأكدت أن خدمات دم الحبل السري والخلايا الجذعية في دبي تتميز بالتزامها بالجودة مشيرة إلى أن الاستفادة من دم الحبل السري هو مجال سريع النمو في المنطقة العربية لعلاج مجموعة من الأمراض.

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